El plan para mitigar el impacto de la nueva ola del COVID en Cartagena

Una nueva ola de contagios de coronavirus está próxima a llegar a Cartagena, así lo advirtió el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, quien sostuvo que a pesar de que se ha tenido un buen comportamiento, existe una vulnerabilidad por la alta afluencia de turistas. (Lea aquí: Ministerio de Salud advierte sobre nueva ola de COVID-19 en Cartagena)

Y es que aunque Cartagena alcanzó, según el Instituto Nacional de Salud (INS), el pico de la pandemia el pasado 18 de junio, en los primeros nueve días de diciembre se reportaron en la ciudad 2.980 contagios nuevos y 31 fallecidos por el virus, alcanzando los 34.277 infectados totales y 669 muertos.

Respecto a la llegada de una nueva ola del virus, El Universal se comunicó con la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Johana Bueno, quien aseguró que esta llegaría a la ciudad a finales de diciembre y principio del 2021, sin embargo, indicó que se está trabajando para mitigar el impacto de la misma.

“En este momento no estamos en una ola pero vamos para allá, lo que nosotros estamos previniendo es el impacto que puede generar esta. El aumento considerable en las notificaciones de COVID que hoy tenemos lo habíamos proyectado y lo esperábamos para finales de noviembre e inicios de diciembre”, sostuvo la funcionaria. (Le puede interesar: Cartagena supera los 34 mil casos de COVID-19)

La directora del Dadis detalló que este aumento en los casos está directamente relacionado con la apertura de distintos sectores económicos y al relajamiento de las medidas de autocuidado: la ciudadanía no tiene la misma percepción del virus y un gran número de personas que en los primeros meses de la pandemia se cuidaron hoy son susceptibles de contagiarse, especialmente en los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad.

Añadió que también obedece a que en este momento se están tomando más muestras que en el pico de la pandemia. “Antes se estaban realizando entre 700 y 900 pruebas diarias, hoy estamos realizando en promedio 1.200 a 1.400”, precisó Bueno.

El plan de acción

La directora del Dadis manifestó que como era predecible este aumento significativo de los contagios se estructuró un plan que está encaminado a atacar cada uno de los frentes que predisponen el crecimiento de los casos, principalmente con medidas epidemiológicas.

Además del aumento de las pruebas, se intensificará la búsqueda activa de casos. “Anteriormente solo se tomaban las pruebas a aquellos que eran contactos estrechos y sintomáticos, pero hoy al tener un gran porcentaje de asintomáticos hay que buscar los positivos. Con nuestros rastreadores y los de las distintas EPS estaremos tomando muestras principalmente en los barrios de estratos 4, 5 y 6, donde los casos vienen en aumento”, contó Johana.

Otra de las medidas es hacer un estudio de seroprevalencia de COVID en el Distrito. Este estudio permitirá comprender el comportamiento del SARS-Cov2, el porcentaje de la población a la que llegó el virus, y qué tanta inmunidad se desarrolló.

“Esta misma semana comenzaremos a tomar muestras en los grandes conglomerados de la ciudad, entre ellos Bazurto, Transcaribe y turistas. Vamos a tener más casos reportados porque vamos a buscar más, pero al mismo tiempo vamos a conocer cuántas personas llegaron a estar expuestas al virus, aunque no tuvieron un diagnóstico anterior, y el número de personas que quedan aún susceptibles, lo que nos llevará a la toma de decisiones futuras sobre la enfermedad”, dijo Bueno.

Otra de las acciones que se adelantará es la implementación de las patrullas COVID, conformadas por un equipo interdisciplinario que a través de la metodología “garrote y zanahoria”, emprenderán una campaña de concientización en diferentes puntos críticos y álgidos de la ciudad.

“Todo aquel que no guarde el distanciamiento social, que no use el tapaboca y no siga las medidas de autocuidado va a llevar garrote, se van a imponer medidas sancionatorias. Es una pedagogía un poco dura pero servirá para que la gente se pellizque y comience a cuidarse un poco más”, afirmó Johana Bueno.

Estas patrullas COVID llegarán a Bazurto, al Centro Histórico, Transcaribe y establecimientos de comercio, bares y restaurantes.