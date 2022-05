“El porno no es una convención”: firmatón para evitar Lalexpo en Cartagena

Este miércoles el Concejo Distrital se declaró en sesión informal para escuchar a los organizadores de Lalexpo y solicitarles socializar a los cartageneros cuál es la principal finalidad de este congreso tan polémico.

El representante legal de Lalexpo, Juan Carlos Rivera, explicó que en este evento se presentan las grandes industrias del entretenimiento para adultos con el fin de controlar este negocio y luchar contra la pornografía infantil en todo el mundo.

Durante la agenda se presentan charlas pedagógicas para que las comunidades y los entes de control conozcan cómo dentro de lo legal de esta industria se ramifican negocios ilegales que perjudican a las sociedades.

En desacuerdo con este tipo de congresos se manifestó el concejal Rodrigo Reyes. “Respeto a quienes se dedican a este tipo de actividades del entretenimiento para adultos, estos temas son muy amplios y sé que cada quien tiene sus principios y dentro de su familia lo manejan de manera independiente”, dijo el cabildante.

Añadió: “En lo que a mí respecta, tengo entendido que en estos escenarios lo que muestran es pornografía en vivo, al parecer sin contacto físico, a lo que estoy en desacuerdo, ya que la ciudad no debe prestarse para impulsar este tipo de eventos. No tengo nada en contra de las personas que trabajen en este medio y respeto a quienes ejecuten este trabajo pero no lo comparto”.

En el mismo sentido se pronunció el concejal Óscar Marín, quien afirmó que estos eventos son una puerta para que los jóvenes vean esta industria como una salida económica y no son acordes con rescatar los valores familiares que se están perdiendo.