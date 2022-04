Empieza proceso de elección de rector y consultas en la UdeC

Hoy arranca el proceso de consultas y elección de rector en la Universidad de Cartagena, en medio de una polémica que involucra a exdirectivos, docentes y a un candidato al cargo de rector. No obstante, la institución universitaria reiteró que el proceso contará con todas las garantías para que estudiantes y directivos puedan ejercer su derecho al voto. (Lea: “Que no queden en la impunidad las denuncias sobre la UdeC”: ASPU)

Acompañamiento

Y continuó: “Ya han pasado dos semanas y aún el candidato a rector William Malkún, apoyado por la actual administración, no ha dado las explicaciones pertinentes frente a su participación en las conversaciones reveladas por La W Radio, en las cuales habla acerca de controlar la contratación y evitar fuga de capital. Este tipo de cosas no se ve bien en la democracia de una universidad pública, no es el ejemplo que debería darle un directivo a la comunidad universitaria. Queremos elecciones transparentes y no amañadas, como históricamente se ha percibido dentro de la UdeC”.

Julio Romero, líder estudiantil, señaló que las presuntas irregularidades serían “naturalizadas” por los administrativos. “Tenemos docentes que naturalizan los hechos de corrupción porque de una u otra forma se benefician de ellos o por miedo, ya que históricamente terminan siendo perseguidos laboralmente o saliendo de la planta. Los que hemos -estudiantes- levantado nuestra voz también hemos sido perseguidos, es decir, hay un alto grado de zozobra en materia electoral”, aseguró Romero.

“Esa situación parte de unos problemas estructurales de la educación superior pública del país, ya que desde el artículo 66 de la Ley 30 del 92 se plantea que el Consejo Superior es quien designa a los rectores de las instituciones de educación superior, lo cual supone una pregunta sobre cuál es realmente el proceso de democracia y que ese proceso de elección que se termina surtiendo en la Universidad de Cartagena no es más que una cortina de humo donde se están gastando recursos para hacer unas votaciones”, agregó Romero.