Empiezan las obras en el hospital de Nelson Mandela

Como resultado de la reunión también se acordó realizar informes de avance de la obra, cada 10 días, con el fin de resolver inquietudes e igualmente abordar compromisos administrativos entre el contratista y las personas encargadas de la ejecución de la obra. Lea: Obras en el Hospital de Nelson Mandela seguirán en veremos, ¿por qué?

“A raíz de la publicación que se hizo del plantón, a las 9 de la noche de ese mismo día ya me estaba llamando el director del Dadis preguntando el por qué íbamos a hacerlo. Yo le comuniqué las razones, le dije que necesitábamos que ellos nos dieran la cara porque nuestra obra estaba paralizada. A raíz de eso él ayer a las 8 de la mañana ya estaba aquí en la comunidad. Hablamos con él, con el contratista, y gracias a Dios ya se resolvió todo. Ya se iniciaron las obras nuevamente y esperamos que no haya más percances, las expectativas son que el día 11 de noviembre de este 2024 nos deben entregar nuestro hospital terminado”, explicó a El Universal la lideresa Luz Stella Martínez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector El Edén. Lea: Ultimátum en Mandela: “Si no reanudan las obras en el hospital, bloquearemos”

El director del Dadis estará nuevamente hoy en la tarde reunido con la dirigencia cívica de Nelson Mandela.

Cabe recordar que el CAP de este barrio fue demolido en el año 2015 bajo la administración del exalcalde Dionisio Vélez, y desde entonces la comunidad y habitantes de sectores aledaños se encuentran sin servicios de salud de fácil acceso.