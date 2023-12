Obras en el Hospital de Nelson Mandela seguirán en veremos, ¿por qué?

“La situación con nuestro hospital está de mal en peor. El miércoles en la tarde colocaron la valla que da la curaduría y pensamos que por fin iban a reiniciar los trabajos, pero resulta que el viernes la inspectora fue citada en el Concejo y allí dijo otra cosa, no sabemos nada ni tenemos claro el tema, lo único cierto es que se tiran la pelotica unos con otros y es una falta de respeto con nosotros los residentes de Nelson Mandela, quienes quedamos en medio de la controversia. Esta construcción se logró por el fallo de un juez y no por voluntad política de los gobernantes, y ese fallo tiene unos términos, queremos saber qué hará el juez ante el incumplimiento de estos tiempos”, señaló Luz Stella Martínez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector El Edén, sector donde se construye el hospital. Lea: Obras del hospital de Nelson Mandela están suspendidas

De igual manera, la funcionaria añadió que el 27 de noviembre recibió la solicitud de la Secretaría de Infraestructura para que se levantara el sello de suspensión a la obra, a la cual le fueron anexados nuevos informes, pero estos tampoco cumplían con los soportes legales.

“Este despacho no accedió a la solicitud debido a que dicho informe no estaba soportado a través de las autoridades competentes, por eso no se levantó la medida de suspensión de la obra, ya que no cuenta con una licencia de construcción acorde”, puntualizó la inspectora.