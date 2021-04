En 80% está la ocupación de camas UCI en Cartagena

“Le manifestamos a la ciudadanía que deben mantener el autocuidado, el uso obligatorio del tapabocas, el lavado de mano constante y evitar las aglomeraciones, para poder evitar más contagios y mayor ocupación de camas”, dijo Johana Bueno, directora del Dadis.

Recordemos que en Cartagena se encuentra la cepa británica, así lo confirmó Bueno, “a través de la intensificación de la vigilancia en salud pública, se logró identificar la variante de manera oportuna y tomar las medidas necesarias”. (Lea aquí: Cepa británica del COVID-19 ya circula en Cartagena)

Hasta el momento, el Dadis no ha detallado cuántos casos hay en la ciudad. Es de precisar que la cepa británica ha demostrado ser más transmisible, pero no necesaria pero no necesariamente más letal. Sus síntomas son los mismos ya identificados del coronavirus.

En cuanto a la jornada de vacunación, se conoció que en Cartagena se han aplicado 95.503 dosis, de las cuales 51.862 son de Sinovac, 37.225 de Pfizer y 6.416 vacunas de AstraZeneca.