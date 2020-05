En Cartagena, las EPS sí están haciendo las pruebas de COVID-19

Desde mediados del mes de marzo, Martha* comenzó a sentir un dolor en la garganta que se le reflejaba en una tos seca. Sus familiares le indicaban que llamara a su EPS para que le hicieran la prueba, pero ella, por temor no quería hacerlo, además aseguraba que no le había dado fiebre ni mucho menos le faltaba la respiración, sin embargo, después de tanta insistencia de sus familiares decidió llamar.

Según el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud, cada Entidad Prestadora de Salud (EPS), debe primero prestar atención médica telefónica o por telemedicina y de acuerdo a los síntomas que cada usuario asegure que tiene, ven si es pertinente o no que los médicos se acerquen a la casa del usuario o en su defecto que se traslade a la clínica más cercana.

En la primera llamada que Martha realizó le asignaron su cita con medicina general. El doctor la llamó una hora después y en medio del diagnóstico, le indicó que su tos podría estar asociada a uno de los síntomas de coronavirus, sin embargo, no presentaba nada más, por lo que le mandó unos medicamentos antialérgicos.

“Él doctor me dijo que mi tos podía ser una alergia, puesto que en ningún momento me había dado fiebre, ni agitación ni dolores estomacales, por eso comenzó a tratarme así, y a los 7 días cuando se terminó el tratamiento, me llamaron de la EPS para saber si había mejorado o no”, explicó.

Pero su respuesta fue negativa, por lo que pidió que por favor le hicieran la prueba del COVID-19, así fuera para descartar. A los dos días, según contó, tres médicos de su entidad de salud llegaron a su casa a practicarle la prueba, no sin antes tomarle la temperatura y hacerle la prueba de saturación de su respiración.

“A los tres días me llamaron a decirme que mi prueba había salido negativa, sin embargo, han estado pendientes para saber si la tos persiste o no”, finalizó.