En el Barrio Chino inician ‘donatón’ para construir una casa cultural

Olvidados y dejados a su suerte. Así afirman sentirse los residentes del Barrio Chino, debido a que pese a su privilegiada ubicación, las diversas administraciones distritales jamás han hecho una inversión significativa en esa zona.

Allí no hay parques, no hay canchas deportivas, no hay biblioteca, no hay salón comunal, no hay casa de la cultura, no existe un puesto de salud o una Inspección de Policía, entre otras instituciones esenciales para el desarrollo de las comunidades.

Por el contrario, sus humildes habitantes cada vez se sienten más atrapados en un entorno que progresa y crece, pues están rodeados de centros comerciales, conglomerados empresariales y conjuntos residenciales de alto nivel.

Sin embargo, su dirigencia social no pierde la fe. Hace poco, desde la Junta de Acción Comunal iniciaron una campaña para la construcción de una casa cultural. Ellos son conscientes de que no será una empresa fácil, principalmente porque se requiere de una millonaria inversión para lograrla, por eso están buscando ayuda en manos amigas, en la empresa privada y en la Alcaldía de Cartagena.

Una sede de dos pisos

Miguel Salgado, presidente de la JAC, considera que una casa cultural será fundamental para que los niños y jóvenes se instruyan y puedan seguir con los ideales de defensa de un sector que parece ir camino al desplazamiento.

“Trabajamos fuerte en iniciativas juveniles y procesos culturales desde hace mucho tiempo, por eso requerimos de un espacio ideal para esos fines. Desde la dirigencia comunal tenemos proyectada una casa de la cultura llamada Jorge Agámez en honor a un líder que falleció. Se necesitan alrededor de $50 millones para construirla y dotarla. Ya tenemos el lote y estamos en la etapa de consecución de los recursos con algunos amigos y el comercio vecino”, aseguró Miguel.

“En el primer piso queremos instalar una biblioteca comunitaria. También pensamos dejar un salón para las jornadas con adultos mayores, niños y jóvenes. Y en el segundo piso la sede comunal y un salón de actividades culturales y de formación artística, que sirvan también para uso del grupo Candilé y para madres comunitarias”, añadió el presidente de la JAC.

Las personas interesadas en donar a esta causa, pueden hacerlo a la cuenta de ahorros de Bancolombia #175-000156-08 a nombre de la JAC del Barrio Chino. El NIT es 806010734.