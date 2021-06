En el Mamón además de huecos hay cables regados

A la calle El Mamón, famosa por estar llena de huecos y charcos de agua que dificultan la movilidad entre la avenida del Bosque y la Crisanto Luque, se le suma ahora otro problema que mantiene con zozobra a residentes y visitantes. Esta importante y transitada vía tiene varios cables desprendidos de los postes, guindando en el aire y algunos en los andenes, lo que se transforma en un riesgo para los peatones y conductores.

(Lea: La calle del Mamón, en El Bosque, es toda una tortura).

Leandro Calvo, reconocido gestor cívico cartagenero, denunció el hecho y pidió intervención al Distrito y de la empresa de telecomunicaciones dueña de ese cableado. “Estas líneas están en el suelo, otras están colgando en el aire, son un gran peligro, por suerte no son cables de energía eléctrica sino de telefonía, pero eso no quiere decir que no sean un riesgo. Aquí se requiere con urgencia una intervención antes de que ocurra algo grave”, sostuvo Calvo.