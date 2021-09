En Islas del Rosario piden una lancha-ambulancia para su comunidad

“El 22 de agosto tuvimos el fallecimiento de un bebé dentro del vientre de su madre. Pedimos el servicio en la madrugada pero la ambulancia no llegó. Lo que se hizo fue que se le pidió el acompañamiento a Guardacostas y ellos fueron quienes llevaron a la chica a Barú. De ahí fueron a Cartagena y cuando llegaron ya el bebé había fallecido”, relató la representante.

“A nosotros realmente no nos sirve que la ambulancia esté ubicada en Caño de Loro porque nosotros estamos aislados, nuestra preocupación es que siguen falleciendo personas y no hay una solución. Como comunidad lo que necesitamos es una ambulancia solo para la comunidad, que si hay una emergencia no tengamos que esperar sino que esté ahí a la mano”, dice.