En medio del barro y el polvo: en Ricaurte piden pavimentación de calle principal

Óscar Castro lleva 52 años residiendo en la carrera 60 A del sector Ricaurte, en Olaya Herrera. Allí creció y ahora, siendo un adulto mayor, ve con impotencia que en tantas décadas la clase política cartagenera no fue capaz de pavimentar la calle, o al menos adecuarla para que sea transitable. Lea: Obras del San Felipe Neri ya llevan cerca del 40% de avance

Varias generaciones han tenido que convivir con el barro y el polvo porque, a pesar de ser una de las vías principales del sector, no ha tenido dolientes.

“Esta fue la primera calle que tuvo el barrio Olaya Herrera y nunca nadie ha sido capaz de arreglarla, los políticos solo saben robarse la plata de los pobres y no invierten, no ayudan. Uno aquí se inunda, se llena de barro, la gente no puede pasar, los pelaos cogen infección en los pies, cada vez estamos peor”, sostuvo el señor. Lea: Stephanie, la mujer venezolana que encontró su propósito en Olaya

La calle es conocida popularmente como María Teresa y, según algunos vecinos, constantemente llegan políticos buscando votos con la promesa de arreglarla, pero cuando llegan al poder no regresan al sector.