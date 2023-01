“Estamos a la deriva”: protesta de servidores turísticos de Bocagrande

La queja de los protestantes es porque hasta la fecha no han podido tener contacto directo con los encargados del proyecto, aseguran que la pasada temporada vacacional sufrieron pérdidas económicas, puesto que las playas 5 y 4 de Bocagrande, estuvieron cerradas por el desarrollo del macroproyecto.

Desesperados. Así se encuentran los servidores turísticos de Bocagrande, tras el desarrollo de las obras de Protección Costera. Su preocupación es porque desconocen cuándo se habilitará la primera playa del proyecto y qué pasará con ellos, ya que desde el 19 de diciembre del año pasado no reciben pagos de compensaciones económicas. Lea aquí: El SOS de servidores turísticos por erosión en nueva playa en Bocagrande

“Hay servidores turísticos de playa 4 y 5 que no les han pagado todo. A otros no los han censado porque esa encuesta la hicieron en tiempo de pandemia y muchos de ellos no contaban con celular de alta gama o acceso a internet”, dijo Eder Luis García, vendedor de las playas de la zona.