“Estamos en UCI”, comerciantes de Cartagena hacen nuevo llamado a la Alcaldía

Una vez más dueños y trabajadores del sector turístico, gastronómico y del comercio en Cartagena realizan un plantón en rechazo a las medidas establecidas por la Alcaldía de Cartagena para contener la propagación del COVID-19, en especial el toque de queda. (Lea aquí: Comerciantes de Cartagena rechazan horario del toque de queda) Los empresarios y comerciantes, especialmente del Centro Histórico, se dieron cita este viernes, 14 de mayo, a las 4 de la tarde en la Plaza de La Aduana, en el Centro Histórico, para exigir al gobierno de “Salvemos a Cartagena” el derecho al trabajo.

El gremio afirma que el toque de queda que rige de lunes a viernes desde las 8 de la noche y los sábados y domingos desde las 2 de la tarde los ‘mata económicamente’. Sandorhs Garzón, gerente de The Clock Pub Cartagena, explicó que los hoteles, restaurantes, bares y agencias de turismo que sobrevivieron a los meses de confinamiento apenas se sostienen tras las deudas acumuladas de arriendos, servicios, impuestos y demás y el no operar actualmente los fines de semana y de lunes a viernes hasta las 8 de la noche agrava su situación económica. “Los establecimientos que sobrevivimos al confinamiento y cierre de ocho meses hoy estamos en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luchando para salvarnos. Las ventas han disminuido en un 70%, no estamos recibiendo ninguna utilidad, lo que entra escasamente alcanza para los gastos operativos y para abonar a las deudas. Si en los próximos días las medidas no cambian y nos impiden trabajar los negocios cerrarán y comenzarán nuevamente los despidos, porque no hay otra alternativa”, aseguró Garzón.

Añadió que no tiene sentido aplicar un toque de queda al comercio, que cumple el distanciamiento, el uso del tapabocas y demás normas, mientras se permiten masivas marchas por el paro nacional sin ningún protocolo. “Nosotros que hemos mantenido las medidas de bioseguridad y no somos foco de contagio, no podemos ser los responsable de los contagios en la ciudad, no podemos ser los que pagamos los platos rotos. Por eso seguiremos protestando hasta que haya una concientización de la crisis tan profunda y tan delicada en que estamos y se adopten cambios”, afirmó Garzón.

“Tu hijo está pasando hambre” Abraham Dau, uno de los hijos del mandatario local y dueño del restaurante ‘El Arsenal: The Rum Box’, por segunda vez unió al plantón en contra del toque de queda. Con sartén en mano, el empresario pidió a la administración distrital dejar trabajar al sector de turismo de la ciudad. (Lea aquí: Hijo del alcalde Dau encabezó protesta contra el toque de queda ¿por qué?) “Tú hijo está pasando hambre. Quieres una nieta que con esta economía no te la puedo dar. Nos acostamos con lagrimas porque a nuestros empleados que se han convertido en nuestra familia no les podemos pagar. La inestabilidad nos está volviendo loco, no sabemos cuando trabajamos y cuando no”, expresó Abraham.

La propuesta Además del plantón, a través de una carta firmada por el presidente nacional de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), los restaurantes y gastrobares del sector turístico de Cartagena dieron a conocer de manera oficial su propuesta para el toque de queda. En esta le piden al gobierno de “Salvemos a Cartagena” que la medida a partir del próximo 17 de mayo arranque a las 10 de la noche de lunes a jueves y a las 11 de la noche los viernes, sábados y domingos. En la misiva, que ya fue radiada en el Distrito, los comerciantes exponen que para “apoyar la coyuntura de la pandemia, ofrecen cerrar la jornada completa del lunes o martes”. El gremio de restaurantes y gastrobares también solicita a la Alcaldía de Cartagena mano dura para los establecimientos infractores de los protocolos de bioseguridad. Es de recordar hoy en la mañana, otro grupo de dueños y trabajadores de bares, discotecas y promotores del sector del entretenimiento ubicados en barrios de la ciudad también realizaron una marcha en contra del toque de queda. Estos se manifestaron desde la Plaza de Toros hasta la Plaza de La Paz. (Le puede interesar: Sin alteraciones culminó marcha en contra del toque de queda)

Lo que dice el Distrito