Este domingo habrá ciclovía: Transcaribe activará desvío

Serán habilitados 12 kilómetros, ida y vuelta, de la avenida Santander, incluyendo el tramo desde Las Tenazas hasta el retorno frente al hotel Santa Teresa. De ese modo, propios y visitantes podrán disfrutar de un gran parque lineal frente al mar Caribe, desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.

Puestos de Servicio Unificados disponibles en la Ciclovía Dominical

Se dispondrá de cuatro Puestos de Servicio Unificado -PSU, ubicados en el recorrido, que comprende 12 kilómetros:

PSU 1: letras de Cartagena. Oferta de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad; Transcaribe y la Universidad del Sinú. Se realizarán actividades de recreación, globoflexia y muestra de camping.

PSU 2: semáforo de Las Tenazas. Oferta de la ESE; Departamento Administrativo Distrital de Salud -DADIS; Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte-DATT, y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.

A las 6:00 a.m. se realizará Running Kids. Sobre las 6:30 a.m. se realizará gimnasia psicofísica; además, habrá circuito de habilidades motrices y actividades saludables a las 8:00 a.m.