Estudiantes de Santa Ana protestaron para exigir cambios

“Bloqueamos por varias situaciones que no están bien. La primera fue la desvinculación a mitad de año del coordinador del colegio que era una persona muy diligente, el rector que llegó este año lo sacó sin ninguna explicación y sin hablar con el Consejo Directivo ni el Consejo Académico. Ese mismo rector expulsó a una compañera que se ausentó una semana de clases por asuntos personales. Y ese rector está transformando el comedor estudiantil en una oficina. Nosotros no estamos de acuerdo con su proceder”, señaló Berrío.

Los manifestantes agregaron que los baños no están en buenas condiciones, e incluso durante tres meses solo vieron tres horas de clases diarias porque no podían ingresar a ellos. “Ya los arreglaron pero no quedaron del todo bien, a veces no baja el agua o se tapa la poza y todo se regresa por las tuberías, los olores son insoportables”, contó otro estudiante de grado 11.

Otra queja de los alumnos es la supuesta aglomeración en las aulas de clases, razón por la que exigen la terminación de un salón cuya construcción está pausada.

“En 11° somos 32 estudiantes que estamos metidos en la biblioteca, es un espacio insuficiente donde nos sentimos apretados. Y hay otros cursos que aún están en alternancia. Se supone que este año se acabó la virtualidad pero en Santa Ana no ha sido así. Necesitamos una educación de calidad y con todas las garantías”, finalizó Luz Berrío.