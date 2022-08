“Hay un francotirador apuntándote”: contador de Cartagena pagó una millonada

Un día que empezó común y corriente terminó convertido en el peor de su vida para un contador público residente en Cartagena, quien acaba de ser víctima del denominado “falso servicio”, una de las tres modalidades de estafa más utilizadas por los delincuentes en la ciudad y el departamento.

La denuncia la hizo una allegada del afectado, quien lanzó un mensaje de alerta a los ciudadanos de cualquier profesión para que no caigan en el engaño y eviten pasar un gran susto o hacer un pago millonario.

Abogados, médicos, veterinarios, transportadores de mudanzas, contadores públicos, homeópatas, entre otros que han puesto a disposición sus servicios en internet, son quienes más han caído en la trampa.

El relato

“Él tiene una página de internet en la que ofrece servicios como contador público, auditor o revisor fiscal. Lo llamaron de una supuesta empresa de frutas y verduras de Arjona, él dijo que podía ir a las 3 de la tarde y efectivamente cogió a esa hora para allá. Le dijeron que cuando estuviera cerca llamara para que ubicara fácil la dirección y así fue, él llamó cuando llegó a una zona alejada y enseguida le preguntaron el color del carro y la placa para ir a buscarlo personalmente. Todo parecía normal hasta que fue siguiendo y de repente le entró una llamada de otro número donde la persona se identifica como cabecilla del Clan de Golfo y le dice que son los encargados de la seguridad del área, que acababan de detectar en los radares su número telefónico no registrado y su vehículo no autorizado para ingresar. Le advirtieron que la empresa que lo contrató tenía que haber dado antes esa información y por no haberla dado le tocaba pagar una multa, pero que él también debía pagarla para poder salir de ahí. Lo amenazaron con un francotirador que en ese momento lo estaba apuntando y con supuestos hombres armados rodeando la zona. Le dijeron que debía pagar 18 millones de pesos por su libertad o de lo contrario se lo llevaban para el campamento y lo podían hasta asesinar si no reunía todo el dinero”, contó la allegada de la víctima.