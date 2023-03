Famosa maquilladora llora: historias de pérdidas tras cierre de Viva Air

“Yo tengo un compromiso con unas modelos que vienen para unas fotos. Les compré los tiquetes a todas hace poco por Viva. Anoche -lunes- lanzan el comunicado, anunciando que interrumpirían todas las operaciones, y todo sin un previo aviso. No hacen devoluciones de dinero, llamamos y no nos contestan, no tienen oficinas en el aeropuerto. La Policía hoy nos golpeó por intentar entrar y no es justo. Estoy perdiendo los tiquetes de las modelos, la sesión de fotos que ya pagué, estilistas y quedo mal en mi trabajo. Eso nadie me lo va a regresar. Si la aerolínea me responde, será solo por los tiquetes, pero el daño ya está hecho”, contó Rodríguez, quien tendría unos $5.000.000 en pérdidas.

La maquilladora dejó también varias publicaciones a través de su cuenta de Instagram.