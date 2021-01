Fiscalía allana pesebreras en Cartagena tras muerte de 12 caballos

Los animalistas en Cartagena aplauden la actuación de la Fiscalía y esperan que se adelanten más acciones que permitan eliminar este servicio en la ciudad.

“Esto es una prueba del clamor y de lo que hemos venido denunciado hace años. Este es un servicio cruel. El turista viene y disfruta del paseo, pero no conoce lo que hay detrás. Y la Fiscalía ha comprobado que estos animales no tienen condiciones óptimas, no están bien cuidados, bien alimentados. Es un tema de humanidad, porque estamos hablando de seres sintientes. Esto no es un tema de romanticismo, es un tema de sostenibilidad”, expresó a El Universal, Fidel Azula Mejía, activista y animalista.

Para Azula se hace urgente que se elimine esta actividad y emprenda acciones para la sustitución de los vehículos de tracción animal.

“No entendemos como siguen funcionando. Es un servicio que infringe las normas pese a que hay un decreto que lo rige, estos cocheros salen a la hora que quieren, montan las personas que quieren y así. Hacemos un llamado a la Umata para que se apersone de esta situación y también al Datt. Hay que apostarle a la situación. Se ponen unos coches eléctricos y los cocheros pueden manejarlas y listo. Se acaba este negocio que solo lucra a unos pocos”, agregó el animalista.