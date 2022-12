¿Fueron legítimas las elecciones de Consejos Comunitarios en Bayunca?

“Se autodenominan ganadores ellos mismos porque eso no fue elección, ya que estas se suspendieron desde un inicio por falta de garantías. No hubo instalación, verificación de quórum, etc. Esta elecciones no son consideradas elecciones”, agregó.

Polémica

A través de un video aficionado se dio a conocer que más de 300 personas acudieron a las elecciones, se lamentó el inconveniente que se presentó en horas de la mañana pero resaltan que la jornada transcurrió en completa normalidad.

Video: