¿Hasta cuándo sin agua? Sigue la sed en muchos barrios de Cartagena

Habitantes de barrios como El Pozón, Flor del Campo, Villas de Aranjuez, Bicentenario, Ciudadela 2000, San Fernando, Los Calamares, La Victoria, San José de los Campanos, San Pedro Mártir, El Reposo, Luis Carlos Galán, 20 de Julio, Vista Hermosa, Nelson Mandela, entre otros, denuncian que no cuentan con el preciado líquido o las presiones son muy bajas.

Sin embargo, durante la mañana de este lunes festivo 12 de junio, la ciudadanía sigue expresando su incertidumbre y los padecimientos que han tenido porque en muchos barrios aún no llega agua. Han sido cuatro días de completa zozobra y afectaciones. Lea: 36% de Cartagena sigue sin agua, sepa cuándo se restablecerá el servicio

“Señor gerente de Aguas de Cartagena, ha habido negligencia de parte de ustedes, no han sabido atender a los barrios afectados con ese daño. El Pozón es un barrio inmenso y qué tristeza que después de cuatro días aún no haya agua en las viviendas de ningún sector. ¿Será que ustedes están aptos para una emergencia mayor a la que se está presentando en estos momentos? ¿Será que no tienen verdaderas medidas de contingencia para ayudar a la gente? Ni siquiera han enviado carrotanques a nuestro barrio, y lo peor es que las facturas llegan súper altas. ¿Dónde está la inversión? Para eso pagamos el servicio”, aseguró Yurys Soto Salas, presidenta del sector Nuevo Horizonte, de El Pozón. Lea: Tubería reparada: Acuacar indicó que el agua se restablecerá gradualmente