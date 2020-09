“Hay un subregistro de casos de violencia contra la mujer en Cartagena”

“Las autoridades dicen que hubo una reducción en los casos, pero estas cifras no son reales, la verdad es que durante la cuarentena muchas mujeres prefirieron quedarse calladas, aguantando las agresiones y no salieron a denunciar, por miedo a contagiarse, por no tener los recursos para movilizarse, por temor a quedarse sin un lugar donde pasar el aislamiento y por las dificultades para acceder de manera oportuna al sistema de justicia”, afirmó la activista.

“Faltaron más acciones”

La líder detalló que desde que inicio la cuarentena el movimiento social y político elevó una alerta y pidió al Distrito que se implementaran estrategias para garantizar la integridad de las mujeres, teniendo en cuenta que desgraciadamente el agresor casi siempre es el esposo y ahora debían permanecer encerradas con este.

No obstante, Rubiela Valderrama sostuvo que “si bien la Alcaldía implementó la campaña “Tu protección no está en cuarentena”, y habilitó una línea para brindar orientación en temas relacionados con violencia de género estos no fueron suficiente eficientes y fuertes para evitar los casos”.

Añadió que el cierre de las Comisarías de Familia agudizó el escenario de violencia que ya se viene presentando en la ciudad, ya que las mujeres no podían acceder a los servicios de asistencia jurídica y psicosocial de manera presencial ni virtual debido a que los funcionarios a cargo de estas instituciones denunciaron que no contar con las garantías necesarias para continuar con sus labores en medio de la pandemia. (Lea aquí: “El problema de las Comisarías de Familia en Cartagena es complejo”)

“Desde que inició la cuarentena solicitamos a la Alcaldía estrategias para evitar estos casos, que se enviara un mensaje contundente de respaldo a las mujeres para que supieran que no estaban solas, una campaña de prevención en los barrios de la ciudad, la habilitación de los hogares de paso, pero esto no se hizo, cuando sabemos que la violencia contra la mujer hace parte de la emergencia del COVID. Es un asunto de salud pública. Hoy todo el mundo en Cartagena sabe que es ‘Barrio Heroico’, pero ¿quién conoce la campana “Tu protección no está en cuarentena”?, nadie, esta no tuvo fuerza, faltaron más acciones”, argumentó Valderrama.

La activista aseguró que si bien el aislamiento se ha ido levantando y las Comisarías de Familia empezaron a reactivarse la Mesa del Movimiento Social de Mujeres sigue muy preocupada porque las acciones de prevención y la atención del Distrito a estos hechos de violencia contra la mujer y de género son todavía muy precarios.

El Universal intentó comunicarse con la Oficina de la Mujer del Distrito para conocer las acciones implementadas en la ciudad para evitar la violencia entre parejas, pero hasta el momento no ha obtenido respuestas.