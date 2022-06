Hermetismo por nueva fecha de reinicio de obras del San Felipe Neri

La Secretaría de Infraestructura informó el martes que las obras en la Institución Educativa San Felipe Neri se retomarán en noviembre de este año; no obstante, los padres de familia de este plantel educativo, que alberga más de 1.600 estudiantes, no creen que eso pase, pues alegan que llevan más de tres años esperando la reinauguración de las nuevas instalaciones. (Lea: Obras de nueva sede de la I. E. San Felipe Neri iniciarán en noviembre)

“No creemos porque nos dijeron que el 20 de junio iban a empezar con el mantenimiento de los salones que están funcionando y que después de eso iban a reiniciar las obras. Nosotros no les creemos”, dijo Alicia Cardales, miembro de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa San Felipe Neri.

También anunció que hoy se va a realizar una reunión con los representantes de las diferentes acciones comunales, el consejo directivo y con los padres para evaluar la situación.

“Nos prometieron rutas para el traslado de estudiantes para un colegio en Flor del Campo y aún no nos han notificado. El mejoramiento del colegio no lo han hecho, se hizo una reunión con la Secretaría de Educación y no han cumplido. Es decir, esa nueva promesa es un saludo a la bandera”, cuestionó.