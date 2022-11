“Hicimos acompañamiento al proyecto”: exvicepresidenta sobre Protección Costera

Falta de recursos para finalizar la primera fase, incumplimientos en los pagos para servidores turísticos y pescadores, protestas y deuda con la interventoría. Esas son algunas de las problemáticas que afectan el avance del macroproyecto de Protección Costera. Lo grave es que esta semana el personal de la interventoría abandonó la obra y no hay funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que respondan a los requerimientos del consorcio encargado de las obras y a la comunidad en general. (Lea: ¿Se frena la obra? Protección Costera quedó sin personal de interventoría)

El exalcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, también mostró su preocupación por las millonarias deudas de la Ungrd con la interventoría y los recursos adicionales que se requieren para finalizar la primera fase del proyecto. “En esta situación de alarma que hoy se enciende, el mensaje que queremos dejar es que nuestra bancada de congresistas, autoridades locales, gremios y el Gobierno nacional no deben dejar que este proyecto quede inconcluso o tenga graves traumatismos. Se pueden solicitar recursos al Gobierno central, aprovechando la Ley del Sitio o alguna modificación del presupuesto nacional, e igualmente se pueden volver a utilizar los recursos de regalías”, indicó Pereira.

Y cuestionó: “Hasta el momento no tengo información real de una sola megaobra que se esté desarrollando en estos casi 35 meses de gobierno de William Dau con recursos de regalías. Hay muchas alternativas para que el proyecto no quede inconcluso y no tenga más tropiezos”.