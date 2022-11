¿Se frena la obra? Protección Costera quedó sin personal de interventoría

“La situación financiera del contrato de interventoría es delicada, al mes de septiembre el costo de la interventoría supera los $4.700 millones, por la modalidad de pago solo se ha podido facturar $2.089 millones, de los cuales desde el mes de abril la Ungrd adeuda $1.181 millones”.

(Lea aquí: La millonaria deuda que pondría en riesgo las obras de Protección Costera)

Estas fueron las palabras de Arturo Mogollón, representante legal de la interventoría Aidcon Ltda, al referirse a las deudas que tiene la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con la interventoría del proyecto.

No obstante, El Universal pudo conocer que por la crisis financiera, el personal de interventoría decidió irse de la obra y no seguir trabajando porque no les han pagado debido a la falta de pago de las actas de interventoría que debe pagar la Ungrd.

“Esta situación ha llevado a que la interventoría no pueda cumplir con los salarios de los profesionales que ejercen las labores, lo que ha generado que no quieran seguir trabajando más. De materializarse esta situación las obras tendrán que ser suspendidas debido a que sin interventoría el contratista no cuenta con la vigilancia de sus actividades”, indicó Mogollón.