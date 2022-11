La millonaria deuda que pondría en riesgo las obras de Protección Costera

Esta mañana las obras del macroproyecto de Protección Costera fueron paralizadas por servidores turísticos y pescadores que denuncian presuntos incumplimientos en el pago de compensación económica; sin embargo, la problemática se agrava porque los manifestantes piden respuesta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y no hay quien responda porque a los funcionarios se les venció el contrato. (Lea: La millonada que falta para terminar las obras de Protección Costera)

“Acudo a ustedes para poner en conocimiento una situación que me ha causado mucha inquietud y es el tema de los contratistas de la Ungrd asignados al proyecto de Protección Costera. De manera insistente traté de comunicarme con ellos vía telefónica sin obtener respuesta, por lo que acudí a las oficinas y con sorpresa encuentro que solo hay un funcionario, dado que a los demás se les venció el contrato y a la fecha no se les ha renovado”, se lee en la carta firmada por Andrés Rico, presidente de la JAC, dirigida a la Ungrd. (También le puede interesar: ¡Otra vez! Paralizan obras de Protección Costera y no hay quien responda)

En medio de la falta de miembros de la Ungrd, protestas y la inyección de recursos para finalizar la primera fase del macroproyecto de Protección Costera, surge otra arista: una deuda a la interventoría de las obras.