‘Huellitas’: respeto a los animales que te llega al corazón

Estos pequeños momentos son una caricia al corazón, una caricia al alma. Sin embargo, no muchos perritos en Cartagena tienen la dicha de tener una familia que los quiera ni a quien recibir con amor todos los días, pues la cultura y el respeto hacia los animales es sorprendentemente bajo en la ciudad. Pero hay personas de gran corazón que ponen “todas las fichas en el juego” para lograr que cada vez más animalitos sean adoptados y puedan tener una vida digna. Le puede interesar: Video: el youtuber MrBeast rescató 100 perros abandonados para dar en adopción

El amor de Chabeli por los animales surge de un regalo hermoso, en 2013, que le dio su familia: su perrita ‘Pucca’ , una mascota que hizo que su amor por los animales creciera día a día y su vínculo fuera cada vez más profundo. El punto de partida de ´Huellitas´está muy ligado a esto, dado que en 2018, en la calle de su barrio empezaron a tomar el espacio para abandonar animales. Pero ella no iba a dejar que eso ocurriera, y junto a varios vecinos empezó a ayudarlos. ‘Tiger’ fue el primero de muchos, pero lastimosamente no logró salvarlo ya que estaba muy enfermo, aunque hizo todo lo posible por ayudarlo. Pasaban los días y las personas siguieron dejando animales abandonados por su calle. Ella los rescataba y los ponía a salvo cerca de una garita por su casa, y los cuidaba hasta que les conseguía un hogar.

En el 2019, un año después, abandonaron a unas perritas en el Parque Lineal de Crespo y unos vecinos lograron mantenerlas a salvo en un “hogar de paso improvisado”. En ese punto decidió crear la página web. A sus inicios solo ejercían la labor del rescate, pues hasta hoy no tienen una sede como tal, ni un lote donde cuidar a los caninos rescatados.

Pese a no tener un lugar donde cuidarlos, Chabeli paga una guardería para hacerse cargo de todos esos animalitos que lo necesitan. Y no siempre es fácil. Tiene que asumir una alta suma de dinero que sale casi todo de su bolsillo. A veces las donaciones y campañas para recoger dinero no son suficientes.

La fundación tiene un sistema de “cupos limitados”, por llamarlo de algún modo, y este funciona ya que cuida a cierta cantidad de perritos. Les paga su guardería, los gastos médicos y los hogares de paso, hasta que les encuentran una familia. Este ha sido su modus operandi por 6 años. Lea aquí: Animales callejeros en Cartagena: ¿quién podrá defenderlos?

En 2023 la fundación quedó constituida y reconocida ante toda entidad. Entre estos años lograron el récord de mayor animales rescatados, 20 en total y de forma simultánea. Ese logro demandaba una responsabilidad y una entrega de otro planeta porque no es fácil mantener a todos esos animales, y menos si lo haces casi que solo, como lo suele hacer Chabeli. Pero ella casi nunca se queda “varada”.