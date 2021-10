Incertidumbre en Cartagena por inscripciones a Familias en Acción

“Son 80 mil familias las que deben quedar inscritas en la Fase 4 de Familias en Acción. A ese ritmo no van a llegar a la meta y el próximo año tendrían que multiplicar esfuerzos para cumplir, algo difícil teniendo en cuenta lo que está pasando ahora. Las consecuencias serían terribles para la ciudad, no solo porque el Estado no giraría los mismos recursos y las personas humildes dejarán de recibir el incentivo monetario, sino porque con este tipo de programas el Gobierno nacional define otros temas como salud y educación, los cuales no llegarían acá porque la gente no estaría en los registros”, lamentó el enlace de Familias en Acción en Cartagena, Édgar Arrieta.

“Los primeros días hubo caos porque la gente llegó masivamente, tanto los que se citaron como los que no, y eso causó más retrasos, pero ya todo está controlado y la mayoría de los que vienen es porque tienen cita. En este punto hemos inscrito a más de 5 mil personas”, sostuvo una de las trabajadoras de la Unión Temporal Familias 2021. No obstante, así como lo indicó Arrieta, algunos de los beneficiados no se sienten seguros con el proceso.

“Me dieron la cita para hoy, vine y todo fue rápido, pero no me confirmaron la inscripción, solo me pidieron el número de teléfono y me dijeron que me llamaban más adelante. No me siento segura, soy desconfiada con estas cosas. Yo vengo de la fase anterior y no tuve esta incertidumbre. Me voy sin la certeza de que estoy inscrita”, expresó Rosa Solano, quien llegó desde el sector La Puntilla en Olaya.

Así mismo, la madre líder de El Pozón, Sandra Villa, se mostró preocupada porque su barrio es el que más beneficiarios tiene, con 12 mil focalizados, pero no todos están inscritos. “En esta etapa deben afiliar a 43 mil cartageneros y no llevan ni siquiera 20 mil. Qué va a pasar con el resto, cómo van a hacer con estas personas. Nadie nos da respuestas claras. Dejar todo para el otro año es peor porque no tenemos garantías de que puedan cumplir”, dijo la mujer.