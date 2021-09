¡Por fin! Se inició inscripción para nueva fase en Familias en Acción en Cartagena

La incertidumbre de miles de cartageneros por temor a quedarse sin los subsidios que da el Gobierno nacional a través del programa Familias en Acción, ha ido en aumento en los últimos días debido a las demoras del operador para iniciar el proceso de inscripción.

Justamente ayer arrancó en firme la atención en el primer punto habilitado para dicho trámite: el Coliseo de Combates, pero como era de esperarse hubo asistencia masiva y fue complicado atender a todos los ciudadanos, quienes incluso madrugaron para tratar de escoger los primeros turnos, desconociendo el requisito de la cita previa. Lea aquí: El riesgo en Cartagena por retrasos en Familias en Acción

La molestia de muchos de los presentes fue evidente, alegando mala organización. “Me enteré anoche y me vine a las 5:30 de la mañana, pero son las 10 y aún no me han atendido, esto está muy desorganizado”, señaló Eva Sandrith Morales, reconociendo que no se agendó y llegó de manera espontánea por estar focalizada.