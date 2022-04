¡Infames! Roban a pescador de La Boquilla, lo amarran y lo tiran al mar

“Me quitaron el motor, me golpearon y me amarraron, gracias a Dios no me mataron”. Con esas palabras, el señor Santander González De Arco relató el angustioso momento que vivió en la noche de ayer domingo 24 de abril, mientras realizaba una faena de pesca a unas cinco millas de la orilla de la playa del corregimiento La Boquilla.

El pescador, de unos 67 años de edad, contó con nostalgia que tuvo que hacer un préstamo de 10 millones de pesos en un banco para comprar el motor, el cual recién estrenaba y usaba para optimizar sus jornadas laborales en el mar. Según el adulto mayor, el nuevo motor también servía para mejorar su calidad de vida.

