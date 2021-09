Inseguridad, el flagelo que llevó a 3 barrios a protestar

El asesinato de un médico en El Country en la noche del miércoles por parte de hombres en moto fue la gota que rebosó la copa entre los moradores de estos barrios, pues aunque se trató de la primera muerte violenta del año, no es la única acción criminal cometida en la zona, donde, según ellos, diariamente se registran fleteos y atracos callejeros. “Señor alcalde, escuche la voz de las comunidades, no queremos más parrilleros en nuestras calles”, fue otro de los mensajes con los que los manifestantes se hicieron sentir.

Basta ya, nos queremos sanos y salvos, no más violencia”. Así decía una de las pancartas con las que alrededor de 60 personas protestaron ayer en la Transversal 54, exigiendo seguridad en sus barrios.

Piden garantías

Silvia Meza, presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Country, aseguró a El Universal que la seguridad no ha mejorado en su barrio. “Hay mucha delincuencia, demasiada, todos los días nos atracan, hay casos que ni siquiera los conocemos porque los vecinos no los reportan. Necesitamos que la Policía aumente su recurso humano en estos sectores, apenas hay dos cuadrantes y no dan abasto para tantos barrios”, declaró la dirigente cívica.

Así mismo, su par Regina Hoyos, de La Troncal, pidió que se refuercen los patrullajes en las comunidades, sobre todo las inspecciones a las motocicletas, que son los vehículos utilizados para cometer la mayoría de los robos. “Los atracos se han disparado y hemos notado que muchos son cometidos por extranjeros. Requerimos más cuadrantes, los que hay no son suficientes, necesitamos al menos un CAI móvil”, sostuvo la presidenta.