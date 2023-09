Inteligencia Artificial ‘malandrina’: William Dau denuncia que clonaron su voz

El alcalde fue enfático en decir que desconoce quién está detrás de esta guerra sucia, y que no le temblará el pulso para denunciar ante las autoridades competentes.

“Desconozco quién está detrás de esto, y yo no estoy acompañando ninguna campaña política para beneficiar a cualquiera de los candidatos. Las cosas siguen pasando de manera sucesiva, y esto no es un caso aislado, esto es algo mucho más grande, es mentira y es un montaje. Esto lo vamos a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, no nos temblará el pulso”, indicó.