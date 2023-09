Si es por estos candidatos a la Alcaldía, los drones serán los policías

Drones e inteligencia artificial

Edwin Gómez, presidente de la Asociación de Juntas Comunales de la Localidad 2, fue uno de los ciudadanos invitados por la CDPB para formular preguntas. El líder resaltó que la inseguridad es uno de los problemas que más preocupa a los cartageneros.

“En los últimos cuatro años hemos pasado de 38 muertes violentas a 59 por cada 100 mil habitantes. En 2022 se cometió en promedio un homicidio al día. En Olaya Herrera y en El Pozón tienen el mayor número de casos de sicariato, barrios que hacen parte de mi Localidad, por lo que les pregunto: ¿Cuál es su propuesta de seguridad?”, consultó Gómez.

La primera en contestar fue la exalcaldesa Judith Pinedo, candidata de Valientes por Cartagena, quien propone invertir 100 mil millones en seguridad, “un gasto inédito en la historia de la ciudad”. Estos recursos, si la Mariamulata es elegida, se destinarían especialmente a combatir la inseguridad de una forma integral y transversal con el uso de drones de vigilancia y cámaras con tecnología de lectura facial.

Por su parte, Javier Julio Bejarano, avalado por el Pacto Histórico, también reconoció que la seguridad no es un tema netamente de fuerza pública, por lo que también implementaría tecnología de vigilancia preventiva a la par de fortalecer los cuadrantes. “Aunque esto no quiere decir que dejaremos de atacar la pobreza con justicia social, pues he ahí el caldo de cultivo de la inseguridad”, expuso.

Fabio Aristizábal, candidato del Movimiento de Salvación Nacional, indicó que será el “primer policía de la ciudad” que coordine todas las fuerzas. También propiciaría el uso de la tecnología al servicio de la seguridad. Su propuesta más característica es la de militarizar la ciudad si el tema sigue fuera de control.

Otro que promete “estar al frente para dar un mensaje de tranquilidad mientras combate el delito” es Dumek Turbay. Concuerda con Julio Bejarano, por lo menos en esto, que para luchar contra la violencia es necesario mitigar la pobreza. “Esto requiere administración y no la debilidad de los últimos cuatro años”, sostuvo el exgobernador.

Por último, William García Tirado aseguró que si es elegido como el próximo alcalde de Cartagena, en su segundo intento, fortalecerá la inteligencia y la contrainteligencia con tecnología. “Además de hacer una reingeniería de la Policía, lucharemos contra la inseguridad con drones, cámaras de vigilancia y todo lo que sea necesario para darles duro a las bandas criminales”, estableció el avalado por el movimiento ‘Los Tres Golpes’.