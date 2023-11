Investigan muerte de menor de edad por presunta leptospirosis en Cartagena

Sobre el caso, este medio consultó al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), entidad que explicó que sí se produjo el fallecimiento de un joven pero aún no se confirma que haya sido por leptosporisis, aunque sí es un caso declarado como sospechoso y está en investigación. Lea: Dengue y Leptospirosis en la mira: Dadis intensifica campaña de concientización

Según información obtenida por este medio tras consultar con el Dadis, el caso se mantiene en fase de investigación y no se ha confirmado como leptospirosis.

Según información obtenida por este medio tras consultar con el Dadis, el caso se mantiene en fase de investigación y no se ha confirmado como leptospirosis.

La notificación del deceso del menor de edad ya fue realizada al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).

Desde el Dadis precisaron que como dicha enfermedad no fue confirmada en vida en el paciente, no se declaró de inmediato su muerte como consecuencia de esa enfermedad. Es por ello que, al no tener certeza de las razones, se deben realizar exámenes de laboratorio, cuyos resultados pueden demorar meses. Lea: Leptospirosis, otro problema de salud pública

Lo que sí confirmó el Dadis es que en lo que va del año 2023 se han reportado 255 casos sospechosos de leptospirosis en Cartagena hasta la semana epidemiológica 44, evidenciando un aumento significativo en comparación con los 113 casos sospechosos atendidos en el año 2022.