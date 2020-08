Jefe de Comunicaciones del alcalde William Dau renuncia al cargo

Fernando Luis Tadeo Martínez Méndez, jefe de Comunicaciones del gobierno de William Dau, presentó en las últimas horas su carta de renuncia al cargo. El comunicador estará laborando con la Administración Distrital hasta el próximo 15 de agosto.

En diálogo con El Universal, Tadeo Martínez expresó que abandona el cargo para trabajar como asesor del recién posesionado presidente del Senado, Arturo Char.

“Ayer presenté mi carta de renuncia. El alcalde me la aceptó. Mi familia está en Barranquilla y la oferta que me hicieron para trabajar con el presidente del Senado me hizo cambiar, me puso a pensar ya que tengo cuatro meses de no estar con mi familia y por eso tomé mi decisión”.

El principal estratega de comunicaciones de Dau dijo que le seguirá apostando al gobierno de ‘Salvemos a Cartagena’ y confía en su talante y entrega por la ciudad.

“Yo sigo creyendo en él porque me parece que es una apuesta muy importante y válida para la ciudad. Así se lo dije y también al equipo de gobierno. Este mensaje de transformación en las costumbres políticas no es fácil de comprender para una ciudad que ha estado sumida en una connivencia con los malos hábitos, con malos gobiernos. No será fácil y se ha dificultado más con la pandemia ya que la ciudad no cuenta con los recursos necesarios para ejecutar obras.

Él es un hombre de una fortaleza mental, inamovible. El puede perder la Alcaldía, pero no va a renunciar a su objetivo que es ver a una ciudad, a una administración libre de corrupción. Esa es su gran apuesta que va paralela a una transformación de la ciudad en inversión, en salud, educación, en obras”.

Martínez reconoció los esfuerzos y resultados positivos que ha logrado el Distrito en medio de la pandemia por el COVID-19.

“Y en medio de la pandemia, hemos salido adelante a pesar de la incredulidad de la gente. Todo eso a pesar de tener una ciudad con mala atención hospitalaria (...) y hemos salido adelante a pesar de la pobreza y de las dificultades que tenemos gracias a las estrategias lideradas por la Primera Dama y por la directora de la Escuela de Gobierno. Una muestra de que con voluntad e imaginación se pueden superar las adversidades”, dijo.