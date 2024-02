Joel Barrios se despide tras 28 años en el Cuerpo de Bomberos de Cartagena

“Me decía: ‘apenas llegue a la estación le digo al teniente que no sirvo para esto, que no voy a seguir, que es muy maluco’. Pero entendí el efecto psicológico de los incendios. Tú presencias uno y piensas que se te está consumiendo el mundo (...) Al llegar a la estación, el teniente Franklin Hamilton nos dijo que con el paso de las emergencias íbamos a ir adquiriendo experiencia y justo eso pasó, se nos fue como curtiendo la piel de los incendios y fuimos el tipo de bombero que queríamos ser”, relata. Lea: Fuerte incendio consume varias casas en San Francisco

Para el joven comandante lo más retador fue administrar emergencias en medio de carencias, ya fuese de elementos de protección personal, maquinaria, estaciones e incluso de personal. “Era bien estresante, porque aunque esas cosas forjaron en los bomberos una valentía extra y un ímpetu de llegar lo más rápido posible a las emergencias para que no se fueran a salir de control, no dejaban de hacer falta para que la entidad pudiera tener los tiempos de respuesta adecuados”, confiesa. “Ya estas carencias están superadas”, resalta.

Dos desaciertos

En especial son “dos las cosas que, si me tocara corregir, hoy corregiría”, confiesa Joel. “Una, ser firme en que cuando el rescatado es un cadáver, un bombero no tiene por qué ofrendar su vida; y dos, el hecho de no elevar las necesidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena al Gobierno nacional cuando vi que el Distrito no tenía manera de resolverlas”. Lea: 21 ahogados en Cartagena durante 2023: estos fueron los casos más impactantes

Sobre la segunda se extendió explicando que “este Cuerpo de Bomberos no solamente es de Cartagena, es de Colombia porque cubre riesgos de mercancías peligrosas que entran por esta ciudad con destino al interior del país. Entonces, el Gobierno nacional debe tener en Cartagena un Cuerpo de Bomberos a la altura”.