Joven cartagenero tapa enorme hueco en vía de Bocagrande

Galeano anota que no es la primera vez que realiza un arreglo exprés de grietas en la malla vial de la ciudad. Hace tres meses se propuso arreglar uno de los andenes peatonales de la avenida Santander.

“Este tipo de actividades las hacemos desde la Fundación El Color Azul que tiene una apuesta que llamamos Ideas de Ciudad. Con estas iniciativas queremos demostrar que no es necesario mucha gente para lograr cambios en la ciudad”, dijo.

No es un secreto. El estado de la malla vial en Cartagena es deplorable. Conductores y peatones tienen que hacer ‘peripecias’ y padecer los enormes huecos y desniveles que causan congestión vehicular y accidentes.

El joven reconoce que las obras de reparación de la malla vial corresponden al Gobierno Local y que muchas veces su labor altruista implica riesgos.

“Sé como ciudadano que es arriesgado arreglar huecos de esta forma y que no me compete esa tarea. Pero yo corrí el riesgo y junto a mi fundación logramos el objetivo. Me encantaría arreglar todos los huecos pero se qué es necesario contar con medidas de seguridad y maquinaria especializada”.