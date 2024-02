La historia de Heberto Eljach, el chef cartagenero que cocinó para Gabo

Tenía siete años y su lugar favorito era la cocina. Observar a su mamá mientras preparaba arroz clavado, pescado frito, longaniza, posta cartagenera y otras representaciones culinarias del Caribe y el Pacífico colombiano le resultaba fascinante. Recuerda que muchas veces no le permitían entrar a este lugar que consideraba mágico porque no era un “asunto de hombres”. Lea: Cuándo y por dónde ver el programa de gastronomía de Nicolás de Zubiría

Mientras más lo sacaban de la cocina, Heberto Eljach Mosquera más se apasionaba e ideaba formas para estar siempre frente a los fogones. “Desde que tengo uso de razón estoy metido en la cocina. Mi mamá siempre me sacaba porque en esos tiempos la cocina no era para hombres, pero yo aprovechaba y me ponía a cocinar cuando ella estaba dormida o cuando no estaba en la casa”.

Su infancia transcurrió en el barrio Paseo de Bolívar. Heberto, al ser también descendiente de libaneses, creció con platillos de esta gastronomía que hoy hacen parte de su marca personal. Mientras se formaba como Relacionista Industrial en la universidad, se fue al Centro de Educación Laboral -hoy Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco- a estudiar cocina. “Fueron como dos años haciendo diferentes módulos: cocina nacional, cocina internacional, pastelería, panadería, repostería. También estudié cocina en el Sena”, recuerda.

Tras culminar su formación académica le llegó la prueba de fuego. El 1 de diciembre de 1999 se vinculó a la cocina del Hotel Sofitel Santa Clara en calidad de auxiliar. “Entré en plena temporada de fin de año, así que me estrenaron duro (risas). En esa época se cumplía aquella expresión: tú sabes a qué hora entras, pero no a qué hora sales, porque yo llegaba al hotel a las 6:30 de la mañana y eran las 9:00 o 10:00 de la noche y todavía estaba en el hotel”, cuenta. Lea: ¡Triste! La historia del reloj que dejó de ser floral y solar en Cartagena