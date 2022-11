La música empodera a las mujeres de Membrillal

“Me enteré de la convocatoria que estaba haciendo la directora Lidis y como siempre me gustó cantar, asistí. Eso es algo de genes, mi papá era compositor y siempre desde muy pequeña lo acompañaba, le cantábamos a cualquier episodio que se presentara en el día a día. Canto desde que tengo uso de razón, cantaba en la iglesia y en el colegio hasta que se me dio la oportunidad de pertenecer a este maravilloso grupo”, cuenta Ángela.

Las cantadoras también cuentan con el apoyo de Etilson Salgado, quien es su director musical y percusionista. “Para mí ha sido muy importante ser parte de este grupo porque estamos rescatando la cultura tradicional de los pueblos de las veredas. Eso es algo que se había perdido y con esta tradición musical se vienen recuperando territorios, personas y costumbres”, comenta.

Empoderarse en la música

A través de la música, Las Cantadoras de Membrillal han encontrado una forma de empoderarse e incluso de encontrar consuelo en situaciones difíciles, pues cuando llegan las penas, el canto es su mejor compañía.

“La música libera, transporta a otro lugar y por lo que uno esté pasando, malo o bueno, uno se libera y lo transmite en la parte musical. Ahí es donde uno se desahoga y lo comenta, pero cantando”, cuenta Mary Carmen Briceño, una de las coristas de la agrupación.

Mary Carmen es migrante venezolana y llegó a Membrillal a continuar con su vida, y ha sido este grupo el que la ha ayudado a mantenerse en pie en medio de las dificultades.

“Esto de pertenecer a Las Cantadoras de Membrillal le abre puertas a muchas personas que se sienten con aflicciones y problemas. Me siento orgullosa de pertenecer a este grupo porque es ahí donde me desahogo, donde prácticamente lloro con las canciones y me libero”, cuenta.