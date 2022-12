La otra cara de los alumbrados navideños en Cartagena, Arjona y Turbaco

“La verdad es que yo me animé a venir con mis amigas y mis hijos para mostrarles algo diferente en Navidad, pues en Turbaco no hay alumbrado navideño. Es doloroso porque el año pasado la plaza se convirtió en el sitio encuentro preferido de la familia de los niños de los adolescentes, pero este año el Alcalde de Turbaco se quedó corto”, dijo Viviana Ortiz, residente de Turbaco, quien junto a sus hijos se trasladó al vecino municipio a conocer las luces navideñas.

“Existe un incumplimiento a lo contratado, pues se estipulan valores desproporcionados y completamente exagerados, pero no se ve la inversión en lo que va ejecutado en varios sitios, como por ejemplo; la plaza principal con un valor de $340.267.644.00 y la iglesia con un valor de $193.864.028.00. No obstante a eso se encontró que el alumbrado contratado para el corregimiento de Cañaveral por un valor de $48.778.392.00 no existe. No hay una sola luminaria en el parque, al igual que en el otro punto señalado en dicho contrato interadministrativo, el de la Virgencita en Turbaco”, informaron.

Y continuaron: “Lo que evidenciamos en la visita es que el parque ni siquiera se encuentra terminado. Para nuestra sorpresa, el parque lo construye la empresa Edurbe S.A. Por ello, podemos decir que es evidente la falta de planificación contractual. De modo que esta agencia del Ministerio Público, manifiesta a la población bolivarense y en especial al pueblo turbaquero que presentará las respectivas denuncias disciplinarias y fiscales ante los órganos de control: Procuraduría y Contraloría, respectivamente”.