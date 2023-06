La preocupante advertencia que lanzaron los guardianes de la cárcel de mujeres

“Al pasarnos nos van a someter a concursos donde se exigen requisitos que algunos no cumplimos, principalmente el de guardián del Inpec que cuesta alrededor de 15 millones de pesos y se hace en la Escuela Nacional Penitenciaria Enrique Low Murtra, en Bogotá. Ese requisito es indispensable para concursar”, señaló uno de los guardianes que pidió no revelar su identidad.

Son alrededor de 30 hombres los encargados de garantizar la tranquilidad y seguridad de la Cárcel Distrital de Mujeres, ubicada en la zona de conurbación entre Cartagena y Turbaco. Ellos están vinculados al sindicato Sinserpublicolombia, a la central obrera CTG y a Ultradebol. Y justamente el presidente del primero, Erick Urueta, se refirió a la situación asegurando que el 10 de mayo se hizo una reunión en la que desde el Distrito se habían comprometido a no expedir dicho decreto y a no colocar el curso como requisito.

"Se entablaron unos compromisos que evidentemente no se cumplieron. Esta es una decisión netamente de la Alcaldía. Solicitamos una reunión con la directora de la Oficina de Talento Humano y con el propio alcalde William Dau para debatir a profundidad el tema y llegar a acuerdos que no perjudiquen a los guardianes", manifestó Urueta. "Si no se logran acuerdos, nos iremos a asamblea permanente", finalizó.

Al respecto, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana (SICC) señaló que no puede dar respuesta, pues este tema es competencia de la Oficina de Talento Humano. No obstante, explicaron que: “Debido a que la Cárcel de Mujeres está adscrita a la SICC, se le ha solicitado al director de la cárcel que elabore un plan de contingencia basado en la aplicación del artículo 31, parágrafo 1 de la ley 65 de 1993, para que en caso que se dé el cese de las actividades de los guardianes distritales, la custodia o la vigilancia temporal se realice por parte de la fuerza pública”.