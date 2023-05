¿Maura Llega irá a la cárcel de hombres o de mujeres? Polémica tras decisión

Wendy Herrera

Sobre la situación, Maura expresó a El Universal su preocupación. “Confío en Dios, y en mi ciudad que tanto me apoya, también en mi abogada que me ha salido firme. Yo sé que va a hacer justicia. A los cartageneros que me siguen por las redes sociales quiero decirles que soy inocente de todo lo que se me acusa. Vamos pa’ alante y pa’ alante”, expresó la creadora de contenido. Lea también: Se agudiza debate por hacinamiento en estaciones tras fuga de reos en Olaya

¿Maura debe ir a la cárcel de hombres o de mujeres?

El Universal contactó a la Corporación Caribe Afirmativo, fundación que se encarga de investigar y aportar a la discusión sobre diversidad sexual y las identidades de género. Explicaron cómo es el tratamiento en Colombia de este tipo de casos. “En Colombia por una sentencia de la Corte Constitucional, las personas trans son mujeres más allá de que estén o no operada. No tiene que ver ser mujer con estar operada. Cuando una persona tiene un reconocimiento como mujer trans el Estado está obligado a reconocerla como mujer trans, y eso también implica el sistema cancelario. En ese sentido, si ella tiene una orden de captura, debe celebrarla en un reclusorio de mujeres, porque esa es su identidad democrática, y para esto no se necesita un certificado o un documento. Lo único que necesita es su auto reconocimiento como mujer. Siendo así, se podría decir que le están vulnerando un derecho que tiene como una persona trans”, explicó Wilson Castañeda, director de la fundación.