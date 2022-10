Advierten que medidas para la reducción de tarifas de energía son “insuficientes”

Y continuó: “Eso no resuelve el problema de la Costa Caribe porque el problema aquí no es el componente de generación. Este componente ha incrementado por los efectos de la ola inflacionaria mundial. El problema de la Costa son las pérdidas no técnicas, que es el robo de la energía y ese componente pesa un 30% en las tarifas”.

Murra aseguró que la ministra de Energía debe “congelar” a la CREG: “Hay gente dentro que trabajó en contra de los costeños. Deben congelar esas funciones con un plazo de 30 días y que se nombre una comisión de expertos para que se establezca una fórmula tarifaria nueva, porque las pérdidas no técnicas es lo mismo que la ineficiencia y eso está prohibido”, agregó Murra.