La razón por la que en las Islas del Rosario no caben de la felicidad

Teníamos prohibido enfermarnos, no había ningún puesto de salud, no teníamos atención, no había infraestructura. Hoy para nosotros es muy gratificante que después de tantos años tengamos un centro de salud nuevo y listo para atender nuestras necesidades, sentimos una gran felicidad”.

Con esas palabras la representante legal del Consejo Comunitario de las Islas del Rosario, Dayana Medrano, expresó el sentir de su comunidad, luego de que la ESE Hospital Local Cartagena de Indias les entregara ayer, oficialmente, un nuevo centro de salud, ese por el que tantos años habían luchado. (Lea: Tras fallo, Islas del Rosario deberá tener servicio de salud).

Unas 300 familias que habitan las Islas del Rosario, especialmente el pueblo de Orika en Isla Grande, agradecen que finalmente se les haya atendido el llamado, ya que a partir de ahora sus afecciones de salud podrán ser tratadas en el sitio, sin necesidad de perder más de 40 minutos en el traslado hacia Cartagena.