“La tiré plena”: William Dau defiende a Cartagena ante Embajada de EE. UU.

“Seguí indagando una y otra vez sobre cuál fue el catalizador, lo que originó esto. Me contaron que es el resultado de los informes que reciben de su jefe de seguridad en Cartagena, quien llega a sus propias conclusiones y es lo que él recomienda”, prosiguió el alcalde.

Tanto la jefe de Servicios al Ciudadano como la cónsul de EE. UU. en Colombia le manifestaron al mandatario “haber estado en Cartagena y amar esta ciudad, que es absolutamente fabulosa”. Le indicaron que “el informe no es absolutamente nada en contra de la ciudad de Cartagena”.

El alcalde recalcó: “No están diciendo ‘no viajen a Colombia, no viajen a Cartagena’; están diciendo: ‘abran el ojo’. En sitios donde vean que no hay mucho policía, abran el ojo. No te vayas a los barrios populares al sur de la ciudad donde sabes que hay poco policía, donde hay inseguridad”.

“Las funcionarias con quienes me reuní explicaron que hay veces que noticias en ciertos sitios resultan ser de alto impacto, como lo fue en esta ocasión, pero que no debemos leer más allá de eso. Ellos estaban cumpliendo su obligación, su deber de reportar a los ciudadanos que, en su criterio, debían abrir el ojo”, contó Dau.



“Seguí insistiendo -recalcó-, hablando de todas las medidas que estamos implementando, que tenemos un grupo de trabajo creado en la Alcaldía desde hace bastante tiempo, planeando todas las actividades de fin de año para que sea seguro y tranquilo para Cartagena, para los cartageneros y además para los turistas. Conté que se están articulando planes con la Policía Nacional y todas las acciones que estamos tomando. Y dije así de frente: ‘¿Con quién me tengo que reunir para mostrarle todo lo que se ha hecho?’. Así, la tiré plena”.

Pero el mandatario no obtuvo la respuesta que esperaba. “Fue cuando dijeron: ‘no, es que no se trata de dar una explicación, de justificar, es que es una evaluación. Aquí llega nuestro jefe de inteligencia con toda la información recopilada en discusión con la sección consular y esto no es algo que se va a cambiar. Espere y pasará”.

Y añadió: “Por eso les dije también de frente: ¿Estoy perdiendo mi tiempo solicitando que reconsideren? Las dos se echaron a reír y me respondieron: ‘alcalde, por favor, no lo tome personal, no es nada en contra de la ciudad de Cartagena. Estamos es cumpliendo con nuestra obligación. Por favor, comprenda que esa es la evaluación que se hizo’”.

Para la Embajada de EE. UU. “consta” y es “innegable que Cartagena ha tenido problemas de seguridad”. Sin embargo, según Dau, “están plenamente conscientes de que está sucediendo lo mismo en el resto de Colombia y en todo el planeta entero. Con el COVID se ha disparado la inseguridad”.