Lancheros advierten que saldrán a las calles a protestar si no los escuchan

"Muy a pesar de que el director del muelle se comprometió a reunirse con nosotros, él incumplió la cita. Estamos molestos y sorprendidos. Esto reafirma la posición de que no nos tienen en cuenta".

Wilman Herrera, líder de la comunidad afro, afirmó que el gremio se encuentra sumamente inconforme con la situación y con la no asistencia del director del muelle.

Para tratar las distintas inconformidades, se programó una reunión con el director del muelle, Verland Pacheco. La reunión debía darse este viernes a primera hora, pero el director del muelle no asistió.

El gremio de lancheros no se sintió parte de la decisión que se tomó. Afirman que no tomaron en cuenta sus opiniones antes de decidir intervenir el lugar donde ellos trabajan. Por otro lado, manifiestan que es necesario que les socialicen los detalles de la construcción que se ejecutará.

Posteriormente manifestó que al interior del gremio se encuentran debatiendo cuáles son las medidas que tomarán ante la situación y dijo que, si se mantiene el panorama actual, saldrán a protestar.

“Ante la poca atención que han tenido con nosotros al no darnos la información, estamos pensando seriamente en tomar acciones legitimas y jurídicas. No hemos sido escuchados. No atienden los requerimientos, que es ponerse al servicio de uno. Pensamos en una marcha pacífica. El sitio y la ruta está por definir”, declaró Herrera.