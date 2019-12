Las reacciones sobre la firma de la APP Quinta Avenida: se fortalece la protesta

“Me parece que se está sometiendo al pueblo cartagenero a la esclavitud. No es posible que el desarrollo y la competitividad de una ciudad esté sujeta a los peajes. El mayor beneficiado con la obra del Corredor Portuario es el Puerto, y vamos a ser nosotros, los cartageneros de a pie, la clase media, los que vamos a pagar esa obra”, puntualizó Bejarano.

El día de ayer precisamente, antes de conocerse la firma, varios sectores y gremios ciudadanos convocaron a un plantón para el día 19 de diciembre a las 10 de la mañana en los bajos de la Plaza de la Aduana, para pedirle al mandatario que no firmara la Alianza Público Privada (APP).

A la voz de inconformismo se sumaron otras organizaciones como “Cartagena Sin Peajes”, la Veeduría de la Rama Judicial (Vejuca), la Federación de Pescadores Artesanales Afro (Fecarybol), las Juntas de Acción Comunal de los barrios Pie de la Popa, Manga, Barrio Chino, entre otras.

“La firma de la APP es un irrespeto de parte del alcalde. Es burlarse de una comunidad que durante mucho años ha venido luchando para eliminar los peajes y buscar una fuente alternativa de financiación”, aseguró Fidian García, capitán “No más Peajes”.

García también denunció que más allá de los peajes, el macroproyecto se ha estado manejando de forma hermética y sin la transparencia correspondiente, tal como lo alertó hace días Funcicar, al no encontrar los documentos técnicos que definieron los costos finales del proyecto, los cuales según la entidad debieron ser publicados por la Alcaldía.

En este sentido, el líder cívico volvió a convocar a todos los cartageneros a que se sumen a la protesta del día de mañana.

“Se fortalece la iniciativa de mañana a las 10. Vamos a estar protestando y buscando todos los mecanismo legales para revertir esa resolución y recuperar esas vías, para no tener más vías privatizadas dentro de la ciudad, mejorar la movilidad y para que los ciudadanos no tengamos que seguir pagando de nuestro bolsillo obras a un sector industrial y portuario que no es solidario con la ciudad”, afirmó.

Declaran a Pereira ‘persona no grata’

Desde la JAC de Manga por su parte, su descontento lo manifestaron a través de un comunicado en el cual condenaron la decisión del alcalde (e) Pedrito Pereira de firmar la APP y tomaron la determinación de declararlo “Persona no grata y enemiga” del barrio Manga.

Esta calificación también se la dieron a Menzel Amín Avendaño, representante de la firma KMA constructores.

Julio Romero, representante de la Junta de Acción Comunal del barrio Manga, también aseguró que los residentes estarán acompañando el plantón programado para el día de mañana.

“Vamos a apoyar esa iniciativa que han convocado varios ciudadanos y estamos convidando a que más personas se sumen al plantón”, aseguró.