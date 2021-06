Le exigen a la Alcaldía de Cartagena mano dura contra el transporte informal

Controles estrictos y mano dura. Eso le pidió el superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, al alcalde Cartagena William Dau, refiriéndose al transporte informal e ilegal que opera en la ciudad.

En una misiva enviada al mandatario, Pabón le solicita impartir instrucciones para que se investiguen y sancionen bajo la ley del tránsito terrestre a las personas que sean sorprendidas realizando operaciones de transporte público en vehículos particulares, con la infracción D12 y las demás que consideren procedentes, con la imposición de multas hasta por 700 smmlv.

“Le solicito iniciar las acciones judiciales y administrativas que correspondan contra todos los sujetos que realicen operaciones de transporte público dentro de su jurisdicción sin cumplimiento de los requisitos legales, así como contra todos los sujetos que faciliten la realización de dichas operaciones de transporte ilegal. La omisión de control del transporte ilegal ha causado en el pasado múltiples condenas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra los municipios, investigaciones por parte de la Superintendencia de Transporte, así como procesos en la Procuraduría General de la Nación contra mandatarios locales”, se advierte en la carta.

Para el gremio de taxistas de Cartagena, la determinación es un aliciente en la lucha que llevan desde hace un par de años contra la ilegalidad. Félix Barrios, presidente del sindicato, aseguró que: “Recibimos con beneplácito lo expuesto por la Supertransporte al incluir a Cartagena en esas notificaciones, sabemos que la ciudad está expuesta a sanciones por las denuncias con pruebas que nuestras organizaciones sindicales han realizado ante el Ministerio de Transporte y la Procuraduría General de la Nación por la proliferación del transporte ilegal”, sostuvo.

De igual forma, el líder sindical pidió al organismo de tránsito distrital hacer cumplir los acuerdos establecidos en mesas de trabajo previas, respecto a los controles en diversos puntos de la ciudad. “Los planes contra la ilegalidad no se ven reflejados, no vemos los resultados, todo lo contrario vemos retenes dirigidos directamente al gremio de taxistas y no contra los vehículos particulares piratas”, puntualizó Barrios.

Al respecto, desde el DATT informaron que sí se están ejecutado controles en Cartagena y eso ve reflejado en que a lo largo del 2021 han sido sancionado 751 conductores por transporte informal. “En enero impartimos 131 órdenes de comparendo por esta infracción, en febrero fueron 132, en marzo 139, en abril 186, en mayo 97 y en lo que va de junio han sido 66, para un total de 751”, argumentó un vocero del organismo de tránsito.

De esas multas, 688 fueron a automóviles, 11 a camionetas, 25 a camperos y 27 a motocicletas.