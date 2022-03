Letras de la Perimetral, cada día más vandalizadas

“Esas letras ahí no tienen ningún sentido, esto no es un sector turístico, nadie llega a tomarse fotos porque es una zona peligrosa, al contrario esas letras cada día están más destruidas. Yo siempre paso por esta carretera y estoy viendo esas letras desde que las instalaron, estaban bonitas, pero hoy da tristeza verlas así”, manifestó el taxista Francisco Hernández.

Que las acerquen

Este medio consultó a una de las líderes cívicas más representativas de San Francisco, Dellys Sierra Ardila, quien justamente vive cerca de la zona donde está el letrero.

Al respecto, la mujer opinó que en caso de haber una recuperación de esa emblemática obra lo mejor sería trasladarla al comienzo de la curva de la Perimetral, cerca de las viviendas, donde los vecinos puedan protegerla.

“Esas letras las han vandalizado, las han dañado por pedazos. Si desde un principio las hubiesen colocado cerca de nosotros hoy no estarían así destruidas, estuvieran conservadas como un patrimonio, yo propuse varias veces que las movieran para acá y no me escucharon, las dejaron en ese tramo enmontado y solitario”, expresó Sierra Ardila.

Otros vecinos indicaron que aún se registran atracos en los alrededores de la figura, y lamentaron que la Policía Metropolitana de Cartagena haya ordenado la retirada de un puesto fijo que existía en esa parte de la Perimetral.

“Esas letras ahí no pueden seguir, pedimos que las arreglen y las muevan hacia la curva, aquí nosotros las vamos a cuidar muy bien, de lo contrario es mejor que se las lleven para otro lado”, finalizó la lideresa.