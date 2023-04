Líder de Colombiatón denuncia que fue amenazado por el Clan del Golfo

“Usted está empezando la vida. Hay que sujetar la lengua. Esperemos una semana a ver qué resuelvo”, fue el mensaje intimidante que recibió Samuel. En diálogo con El Universal, este aseguró que la persona lo abordó en una calle de ese municipio. “Tal vez estoy siendo apresurado o tal vez no. En Colombia esto es serio, más en el sur de Bolívar. Dejaré en mi libreta personal el nombre del responsable por si algo me sucede”, indicó el periodista.

Smith Méndez aclaró que las amenazas no provienen de grupos armados, sino de un líder de la zona: “Se trata de un líder de opinión de un exalcalde, un cacique político del municipio, pero desconozco si es por iniciativa propia o hay alguien instigando. Conozco a la persona directamente”.

Reiteró que no ha podido relacionar si las amenazas se deben a un trabajo periodístico específico: “Lo que queda claro es que el sujeto hizo referencia a mi profesión en repetidas ocasiones, por lo que infiero que algo de eso le molesta”.

Las autoridades conocen las denuncias interpuestas por Smith. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también estudia el caso. El denunciante ha sido respaldado por diferentes asociaciones y periodistas reconocidos del país. “Hasta el momento sigo tomando medidas estrictas. Me tocó suspender toda actividad de trabajo de campo y el trabajo con mi corporación audiovisual. Dentro de la amenaza se mencionó un plazo de ‘una semana’, no sabemos para qué, por eso no bajo la guardia”, agregó.