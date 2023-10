Lluvia de críticas contra el presidente Petro por caída en Cartagena

“El lunes en la mañana tuve una caída en Cartagena, ayer estaba muy adolorido y decidí tomar reposo. Hoy ya me he restablecido y entro en actividad”. Con ese mensaje a través de su cuenta X (antes Twitter), el presidente de la República, Gustavo Petro se excusó por no haber asistido a una actividad que tenía programada en el Chocó. Lea: El presidente Petro sufrió una lesión tras una caída en Cartagena

Las afirmaciones del mandatario de los colombianos ha desatado un gran debate en redes sociales, pues el ministro Mauricio Lizcano había excusado al presidente Petro en el Chocó, asegurando que no asistió al evento por estar resolviendo “algunas cosas de carácter internacional”.